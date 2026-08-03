UFEC
S’obren les inscripcions al Congrés de clubs 2026, la gran trobada dels clubs esportius catalans
El congrés, organitzat per la UFEC, abordarà temes com el lideratge, la sostenibilitat financera, innovació i impacte social dels clubs
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i el Departament d'Esports de la Generalitat han obert les inscripcions al Congrés de Clubs 2026, la gran trobada dels clubs esportius catalans, que tindrà lloc el 16 i 17 d'octubre al Reial Club de Polo de Barcelona. Les places són limitades i el registre, gratuït, ja es pot fer a través del web congresdeclubs.cat.
L'esdeveniment neix amb un objectiu clar: professionalitzar els clubs, dotar-los d'eines per liderar amb visió i eficàcia, garantir-ne la sostenibilitat i transformar les exigències de la gestió diària en oportunitats de creixement. Durant dues jornades, els assistents compartiran casos reals amb altres entitats en un programa estructurat en quatre blocs temàtics: lideratge responsable, centrat en la governança, la transparència i l'ètica en la presa de decisions; sostenibilitat financera, amb models de negoci, mecenatge i aliances per obrir noves vies d'ingressos; innovació i intel·ligència artificial, per millorar l'eficiència operativa a partir de l'anàlisi de dades; i l'impacte social, econòmic i ambiental del club i el seu paper com a agent d'igualtat, inclusió i cohesió.
El cartell combina figures destacades de l'esport d'elit amb professionals experimentats en la direcció d'entitats. Hi intervindran l'atleta professional i guia d'alta muntanya Núria Picas; Ander Mirambell, pioner de l'skeleton i quatre vegades olímpic; José Coronado, extennista en cadira de rodes i director del TRAM Barcelona Open Fundació Johan Cruyff, i Stefi Batlle, directora general corporativa del Bàsquet Girona i directora de la Fundació Bàsquet Girona, entre d'altres. En total, una quarantena d'especialistes en governança, dret, finances, intel·ligència artificial i impacte social, als quals se sumaran directius que presentaran casos d'èxit propis.
El congrés s'adreça als perfils de gestió de les entitats esportives. El programa s'ha treballat amb el Comitè Organitzador, constituït el mes d'abril passat amb una dotzena de representants de clubs i de federacions. Amb aquesta iniciativa, la UFEC reafirma el seu paper com a entitat que uneix, representa i acompanya els clubs esportius catalans, una tasca que desenvolupa en col·laboració amb les federacions i el Departament d'Esports.
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