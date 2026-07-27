Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BisiwuMateu AlemanyConvocatoria Barça pretemporadaOliseMejora Aston MartinFerran TorresPogacar La VueltaMadre LamineOyarzabalGabriel RufiánHorario Real Madrid - LeganésJubiladoMercado de fichajesGaviRubén RíoJubiladaPedro PorroPermiso de conducirClasificación Tour de FranciaDinero campeón Tour de FranciaBarça pretemporadaServidores PlayStationPlayStationPS Plus AgostoOutdoor
instagramlinkedin

UFEC

S’exposen les certificacions internacionals ISO a les piscines municipals Joan Serra de Sabadell

La UFEC és l'entitat concessionària d'aquest espai

Totes les entitats responsables

Totes les entitats responsables / UFEC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manel Ibañez

Manel Ibañez

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), entitat concessionària del centre Eurofitness piscines municipals Joan Serra de Sabadell, ha obtingut les certificacions internacionals ISO en igualtat, qualitat i sostenibilitat. La 2a tinenta d'Alcaldessa de l'Àrea d'Economia i Serveis Centrals de Sabadell, Montserrat González, amb el president de la UFEC, Gerard Esteva, la secretària general, Isabel Pérez, i el director, Jordi Sans, han descobert la placa que constata la fita.

Amb l'informe favorable de Bureau Veritas, la UFEC ha superat les auditories de les normes ISO 53800, ISO 9001 i ISO 14001, que acrediten el compliment dels estàndards internacionals en igualtat de gènere, gestió de la qualitat i sostenibilitat ambiental.

En l'àmbit mediambiental, la ISO 14001:2015 valora l'aposta per les energies renovables i l'eficiència energètica. Un exemple és la instal·lació de 270 plaques fotovoltaiques a les piscines Joan Serra, capaces de reduir gairebé 70 tones anuals d'emissions de CO2.

Noticias relacionadas

En qualitat, la ISO 9001:2015 reconeix un sistema de gestió eficient orientat a la millora contínua. En igualtat, la ISO 53800 avala el Pla d'Igualtat 2024-2027 i mesures com la conciliació real o la tolerància zero contra l'assetjament, que es tradueixen en la paritat de la plantilla i una bretxa salarial equiparada nul·la.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL