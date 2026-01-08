RUGBY
El rugby català s'acomiada de Jordi Saladich i Jon Reca
L'any ha començat amb dues tristes notícies, i és que en aquests primers dies de 2026 ens han deixat dos referents del rugby a casa nostra: Jordi Saladich el 5 de gener i Jon Reca el dia 7.
Jordi Saladich Magriñà, va ser una figura clau del BUC i qui fou també vicepresident de la Federació Catalana de Rugby a principis dels anys 90. Saladich va ser president i jugador del BUC, convertint-se en una peça fonamental i representativa del club de la Foixarda.
Jon Reca va ser l'entrenador que va canviar el CR Sant Cugat. La seva aposta humana per la formació des de l'escola va convertir el club vallesà en referent formatiu a Catalunya i a l'estat. Cententars de jugadors han estat influenciats pels seus ensenyaments i la FCR el va premiar el 2022 a la Nit del Rugby Català amb el premi de Trajectòria a les Banquetes per la seva gran tasca.
