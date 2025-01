Roger Comellas, campió estatal de curses per neu, i Cèlia Balcells sots-campiona

La selecció catalana de curses per neu torna del campionat estatal d’ “Snowrunning” amb les butxaques plenes. L’equip dirigit per Pere Fàbregues ha sumat la victòria en categoria masculina individual i una segona posició en la femenina. A més a més per equips el combinat català ha pujat al segon calaix en masculina i al tercer en femenina.

El Berguedà Roger Comellas (CEQUIE) ha estat el més ràpid en tancar el circuit de 14KM i 500md+ que havia proposat l’organització a Larra-Belagua. Comellas s’ha alçat amb el títol estatal després de superar al madrileny, José Antoni Bellido i al Castellà-Lleonès, Jordan Lazaro, que l’han acompanyat al pòdium. El valencià establert a Catalunya, David Prades, (CEM la Cameta Coixa), ha aconseguit entrar en el top5, sent el segon millor català a meta.

En categoria femenina, Cèlia Balcells (CE Queralt) ha seguit mostrant el seu bon moment després del pòdium a la Ciaspolada i s’ha emportat cap a casa el subcampionat estatal. La catalana només s’ha vist superada per la madrilenya, Cristina Trujillo, que s’ha proclamat campiona estatal. La sèrbia establerta a Madrid, StadjanaZagorac, ha completat el pòdium femení.

La delegació catalana ha sumat la victòria en dues subcategories de l’estatal. La campiona de la Copa Catalana de Curses Verticals, Mireia Hernàndez (CE Terrassa) que ha estat 11a a la general, s’ha emportat la categoria veterans i l’actual campiona de la Copa Catalana de Curses per Muntanya, Laia Calzada (CE Madteam), 15a a la general, s’ha emportat la U23.

La representació catalana l’ha tancat Georgina Gabarró (GE Oliana) que ha entrart 17a a meta.