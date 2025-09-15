Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
TENNIS TAULA

Robles i Prosvirnina brillen a la 40a edició de l’Open Internacional de Vic

Una de les novetats d’aquest any ha estat la incorporació de la categoria per a persones amb Parkinson, que s’afegeix a l’Open Adaptat i reafirma l’aposta per la inclusió

Fotografía de la 40 edició de l'Open Internacional de Vic

Fotografía de la 40 edició de l'Open Internacional de Vic / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

L’Open Internacional de Vic ha celebrat la seva 40a edició amb una jornada plena d’emoció i alt nivell esportiu. En la categoria absoluta, els grans vencedors han estat Álvaro Robles, del club francès SPO Rouen, i Natalya Prosvirnina, del Miró Ganxets Costa Daurada, que han superat a les finals Chernov i Garnova, respectivament.

Una de les novetats d’aquest any ha estat la incorporació de la categoria per a persones amb Parkinson, que s’afegeix a l’Open Adaptat i reafirma l’aposta per la inclusió. En aquestes proves, Ferran Paredes (CTT Encamp) i Manel Bru (CTT Castellgalí) s’han proclamat campions.

Pel que fa a l’Open Català masculí, Roc Núñez (CN Mataró) ha estat el vencedor, mentre que en la categoria de veterans el triomf ha estat per a Francesc Castillo (UE Sant Cugat). En les proves de base, han destacat Oriol Labarta (TT Joves de Castelldefels) en infantil masculí, Aina Casanovas (Falcons de Sabadell) en infantil femení, i Nil Salan (CTT Calella), guanyador de la prova benjamí mixta.

Amb 18 campions en total, aquesta edició reafirma Vic com un referent del tennis taula català i internacional.

