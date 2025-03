Reunió telemàtica amb les federacions per tractar els criteris sobre la bonificació del 100% de la quota de la seguretat social

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha celebrat una reunió telemàtica amb les federacions esportives per abordar els criteris d’aplicació de la bonificació del 100% de la quota de la seguretat social per contingències comunes per a tots els clubs, associacions i entitats esportives no professionals sense ànim de lucre.

Des de l’Oficina d’Atenció a Clubs de la UFEC, s’ofereix assessorament a totes les organitzacions interessades en tramitar aquesta normativa. L’objectiu és facilitar als clubs els mecanismes necessaris per aprofitar aquesta bonificació, que pot contribuir a garantir la seva viabilitat econòmica i promoure la seva sostenibilitat a llarg termini.