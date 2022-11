Reunió dels partners del Projecte Move the Mind a Barcelona

Es tracta d’un projecte orientat a empoderar i crear consciència als entrenadors del paper que tenen per contribuir al benestar dels seus esportistes mitjançant els entrenaments Del Departament Internacional i d'Acció Social

Aquest mes de novembre ha tingut lloc la reunió de tots els col·laboradors del projecte Move the Mind, un projecte europeu que té per objectiu ajudar a treballadors a afrontar millor els reptes del dia a dia mitjançant l’impacte positiu de l’activitat física i l’esport al benestar psicològic. Es tracta d’un projecte orientat a empoderar i crear consciència als entrenadors del paper que tenen per contribuir al benestar dels seus esportistes mitjançant els entrenaments.

Han assistit representants de totes les entitats col·laboradores del projecte: la Universitat d’Hongria, Stichting Sport Drenthe que és una organització vinculada amb l’esport dels Països Baixos, Unity in Duality un Institut Internacional de Tarab, el Consell Internacional per l’Excel·lència en l’Entrenament, Spin Sport Innovation i la mateixa Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).

Al llarg dels dos dies s’han abordat diferents qüestions: actualització general del projecte, presentacions de cada col·laborador sobre com està funcionant el projecte a cada entitat i el feedback que han rebut dels participants, planificació de l’estructura, contingut i el format de noves línies del projecte, posada en comú de possibles millores en el material i organització, planificació i revisió dels objectius futurs i organització de la conferència final que es durà a terme a Budapest al març.

Han sigut uns dies intensos de feina que han permès valorar el funcionament del projecte per tal de poder introduir millores i fer els canvis pertinents per a continuar avançant. S’han compartit i intercanviat idees, opinions i experiències que ben segur que enriquiran el resultat final del projecte.