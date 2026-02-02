Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ESPORT ADAPTAT

Resultats del cap de setmana de la Lliga Catalana de petanca inclusiva

Resultats del cap de setmana de la Lliga Catalana de petanca inclusiva / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

Aquest cap de setmana s’han disputat dues jornades de competició de la Lliga Catalana de petanca inclusiva, la tercera jornada corresponent al Grup A i la quarta jornada del Grup B.

La tripleta del Club Petanca Santa Coloma A encapçala la classificació després de disputar-se quatre jornades del Grup B amb un total de 30 punts, per davant de la tripleta del CP Martorell B amb 27 punts i, en tercera posició, la tripleta del CP Gidba Sant Pedor amb els mateixos punts però pitjor diferència de punts. Per la seva banda, la tripleta del Club Petanca Santa Eulàlia A i la del Club Petanca Santa Coloma A encapçalen el Grup A amb un total de 24 punts després de disputar-se tres jornades.

