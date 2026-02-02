ESPORT ADAPTAT
Resultats del cap de setmana de la Lliga Catalana de petanca inclusiva
Aquest cap de setmana s’han disputat dues jornades de competició de la Lliga Catalana de petanca inclusiva, la tercera jornada corresponent al Grup A i la quarta jornada del Grup B.
La tripleta del Club Petanca Santa Coloma A encapçala la classificació després de disputar-se quatre jornades del Grup B amb un total de 30 punts, per davant de la tripleta del CP Martorell B amb 27 punts i, en tercera posició, la tripleta del CP Gidba Sant Pedor amb els mateixos punts però pitjor diferència de punts. Per la seva banda, la tripleta del Club Petanca Santa Eulàlia A i la del Club Petanca Santa Coloma A encapçalen el Grup A amb un total de 24 punts després de disputar-se tres jornades.
- Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo hoy: resultado de LaLiga EA Sports, en vivo
- Neverazo' para Gil Manzano tras el Real Sociedad-FC Barcelona
- Alcaraz - Djokovic hoy, en directo: resultado de la final del Open de Australia, en vivo y online
- Mercado de fichajes, hoy 1 de febrero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Empieza la puja por Julián Álvarez
- Ansu Fati activa su mejor versión
- Lesión Raphinha: Comunicado oficial del FC Barcelona, qué tiene y cuánto tiempo estará de baja
- Polémica en redes por el color de la tercera camiseta del Barça