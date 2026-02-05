BITLLES I BOWLING
Es reprèn la Lliga Catalana
Aquest cap de setmana i desprès de dos mesos de descans els equips de la Divisió d’honor i 2a Divisió disputaran les partides corresponents a la tercera jornada de la Lliga Catalana 2025-2026. Les instal·lacions Ilusiona Bowling d’Aro de Platja d’Aro acolliran als equips de segona divisió, mentre que els equips de divisió d’honor disputaran els seus partits a les instal·lacions de Ozone Bowling Lleida.
L’equip del Bowling Club Diagonal amb 72 punts, encapçala la classificació provisional de la Divisió d’honor, els equips Sweetrade B.C. A de Les Franqueses i Mediterrània B.C. A de Barcelona ocupen la segona i tercera posició amb 67 i 59 punts respectivament.
La classificació de segona divisió grup A l’encapçala còmodament el Mediterrània B amb 71 punts el segueixen amb resultats més ajustats el Comarcal C de Terrassa amb 59 punts, El CB Terrassa B amb 57 punts i Sweetrade B amb 54 punts. Pel que fa als equips del grup B, els tres millors equips estan en un puny, Joventut Al-Vici B de Castelldefels amb 63 punts i empatats a 60 punts Breaking Bowlers de Barcelona i Team Ilerdense d’Artesa de Lleida.
