Reñé-Jiménez i Páez-Andreu, primers ‘Kings & Queens’ de la platja catalana

Èxit total en un nou esdeveniment organitzat per la Federació Catalana de Voleibol. El ‘King and Queen of the Beach’, disputat a la platja de Cunit, ha acollit a les millors parelles del litoral català, algunes del panorama espanyol i, fins i tot, del panorama mundial.

Després d’un gran dia de competició, on l’espectacle ha anat a la par que l’emoció viscuda per les dues graderies, plenes a vessar, les parelles Sergi Reñé – Oscar Jiménez, en categoria masculina, i Daniela Andreu i Elba Páez, en categoria femenina, han estat els grans vencedors de la vetllada, coronant-se així com a reis de la platja.

En la branca masculina, a la gran ronda final han arribat fins a cinc parelles, les formades per Reñé-Jiménez, Torres-Díaz, Villena-Ramón, Sanfélix-Moreno i Sancer-Conde. Després d’uns apassionants primers quinze minuts plens d’espectacle, fent aixecar a la gent del públic dels seus seients, la dupla internacional, formada per Sanfélix-Moreno, ha quedat fora de la competició.

A la següent ronda, on només han quedat quatre parelles, després d’un empat a punts, una pitjor puntuació en rondes anteriors deixava fora al binomi Ramon-Villena, que ha donat un gran espectacle, sobretot amb els seus potentíssims serveis. A la gran final, però, després d’uns primers minuts de tempteig, el binomi format per Reñé-Jiménez s’ha imposat als seus rivals, i on, per la diferència de classificació en anteriors rondes, Sancer-Conde han aconseguit la segona plaça.

Torres-Díaz tanca el podi

El tercer calaix del podi ha estat ocupat per Torres-Díaz. D’altra banda, en la branca femenina, les parelles Andreu-Páez, Kliokmanaite-Puri, Montfort-Scocco, Pallares-Atsara i Peinador-Velez s’han trobat a la gran final, on només les tres primeres classificades han tingut l’oportunitat d’endur-se premi econòmic i un lot de Freshly Cosmetics, patrocinador principal de l’esdeveniment.

Finalment, després d’uns apassionants 45 minuts de vòlei, on la pilota pràcticament no ha parat de rodolar per l’aire durant tot aquest temps, el podi s’ha definit. Tercera plaça per a Montfort-Scocco, seguides de Puri-Kliokmanaite i, com a reines de la platja de Cunit, Andreu-Páez.