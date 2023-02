El Reial Club de Polo de Barcelona revalida doblet en el Campionat de Catalunya per equips de primera categoria

El Reial Club de Polo de Barcelona s’ha alçat amb el títol en el Campionat de Catalunya Absolut El conjunt barceloní ha aconseguit fer el doblet després de guanyar la final masculina i la femenina

El Reial Club de Polo de Barcelona s’ha alçat amb el títol en el Campionat de Catalunya Absolut per Equips de Primera Categoria. El conjunt barceloní ha aconseguit fer el doblet després de guanyar la final masculina i la femenina en la competició celebrada al Pàdel Indoor Figueres.Neix el trofeu català de mototurisme

Una de les grans novetats de la temporada 2023 és la creació del Trofeu Català de Mototurisme (TCM). Aquest nou certamen, convocat per la Federació Catalana de Motociclisme, té per objectiu fomentar la cultura del turisme en motocicleta. Per a poder participar al Trofeu Català de Mototurisme caldrà tenir tramitada la Targeta Mototurisme.