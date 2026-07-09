ATLETISME
Dos rècords i marques personals al Míting Internacional Ciutat de Barcelona
La jornada ha demostrat el bon nivell dels atletes catalans
El 29è Míting Internacional Ciutat de Barcelona ha convertit l'Estadi Joan Serrahima en l'epicentre internacional de l'atletisme, amb dos rècords del Míting i diverses marques personals d’atletes catalans, estatals i internacionals. Algunes de les estrelles de casa, com Marta Mitjans o Josué Canales, ho han donat tot per l’espectacle al miler de persones congregades.
La cita d’alt nivell ha estat impulsada per la Federació Catalana d'Atletisme, en el marc de la Setmana Catalana de l’Esport, organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) amb el suport del Departament d’Esports de la Generalitat.
Els grans protagonistes de la tarda han estat la britànica Emily Newnham, que ha establert un nou rècord del míting als 400 metres tanques amb un temps de 54.20, i el nord-americà Mason Lawyer, que ha volat als 100 metres amb una espectacular marca de 10.07, també rècord de la competició. Paral·lelament, atletes catalans com Sara Gallego, Marta Mitjans, Guillem Crespí o Josué Canales han signat actuacions destacades, confirmant el bon moment de forma de l'atletisme català.
La victòria de Marta Mitjans als 800 metres femenins, amb una gran marca de 2:00.63, ha estat un dels moments més celebrats de la jornada. També han sobresortit les actuacions de Mònica Clemente a la perxa, Xavi Barrubés a la llargada, Maria Vicente en el seu retorn a Barcelona i les nombroses marques personals aconseguides per atletes catalans en proves de mig fons, tanques i salts, evidenciant el potencial del planter català.
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