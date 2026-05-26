Dos rècords d’Espanya en la primera jornada del Campionat de Catalunya Màster
La primera jornada del XLI Campionat de Catalunya Open Natació Màster – XI Memorial Manel Domènech i Bonet ha tancat amb dos rècords d’Espanya màster i fins a vint-i-quatre rècords de Catalunya màster.
El primer nedador a fer sonar la campana ha estat Oscar Garcia, del CN Tres Cantos, que ha establert un nou rècord estatal +55 als 200 esquena masculí (2:33.33).
Jordi Martínez-Quintanilla ha batut el segon rècord espanyol de la jornada, amb 2:34.92 als 200 braça que suposen una nova millor marca estatal +45.
Aquesta primera jornada ha homenatjat també al nedador de més edat del campionat, Ernest Parcerisas, del CN Igualada, que als seus 92 anys ha competit a les proves del 100 braça i el 50 lliure.
