Rècord de participació a les fase prèvies Copa Catalana

El passat cap de setmana es van disputar, de manera simultània a L’Hospitalet de Llobregat, Bellcaire d’Urgell, Montblanc i Olot, les fases prèvies de la Copa Catalana.

Unes prèvies que van tornar a la normalitat, i on es va aconseguir una participació rècord: 282 equips i més de 1200 esportistes es van trobar per decidir els equips classificats per a la final de la Copa Catalana que tindrà lloc el dia 30 d’abril.

Amb aquests números a la mà, van ser gairebé més de 100 equips respecte a l’any passat i es va superar els 277 equips del 2020, edició d’abans de la pandèmia.