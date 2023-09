Rècord i campionat d’Europa per a l’escalada catalana

Carla Martínez tancava fa poques setmanes la Copa d’Europa de velocitat i ho va fer amb el sub campionat sota el braç Geila Macià després d’un any ple d’èxits ha sumat un nou títol al seu històrial amb el campionat d’Europa en Escalada de Dificultat Youth B

Que aquest 2023 s’ha convertit en un any excepcional per a les escaladores catalanes, és ja un fet. Els èxits de les catalanes en europeus, mundials i estatals ha estat absolut i amb dos noms propis que estan brillant com són els de Carla Martínez (CCT21) en velocitat i la jove Geila Macià (CM Sant Cugat).

Carla Martínez tancava fa poques setmanes la Copa d’Europa de velocitat i ho va fer amb el sub campionat sota el braç. L’esportista del Baix Llobregat a més a més també va sumar la seva segona victòria en una prova de la Copa d’Europa i va batre el rècord de Catalunya amb un temps de 7,58 en el mur de Tarnow (Polònia) que obria la Copa d’Europa de l’especialitat.

Carla Martínez però no ha volgut tancar la campanya amb un nou rècord estatal de l’especialitat. Martínez ha aprofitat el mur de Roma, en una prova classificatòria pels JJOO de París, per a batre el rècord d’Espanya i de Catalunya, aturant el crono amb un temps de 7,122, 6è millor temps de la prova i que la va permetre situar-se a la final.

L’escaladora catalana acaba així una campanya plena d’èxits i demostrant que és un dels noms a tenir molt presents en les pròximes competicions internacionals de velocitat.

Gelia Macià, doblet europeu

Geila Macià després d’un any ple d’èxits ha sumat un nou títol al seu històrial amb el campionat d’Europa en Escalada de Dificultat Youth B. El campionat celebrat a Helsinki (FIN) ha deixat també la 7a posició de Júlia Benach (CM Sant Llorenç).

La jove escaladora catalana amb aquest títol fa el seu doblet europeu després de proclamar-se campiona d’Europa Youth B de bloc el passat mes de juny, amb Júlia Benach al tercer calaix del pòdium.

Macià, a més a més, ja havia sumat aquesta temporada el subcampionat mundial en Youth B a Seül, Corea del Sud, en modalitat de bloc i el bronze mundial en dificultat.