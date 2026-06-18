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UFEC

Recepció de les certificacions internacionals ISO en qualitat, sostenibilitat i igualtat a Salt

La UFEC ha estat reconeguda per l'organisme independent Bureau Veritas per les seves polítiques impulsades

L'alcadessa de Salt, el regidor d'esports i membres de la UFEC visiten el Centre Esportiu Municipal Eurofitness Salt

L'alcadessa de Salt, el regidor d'esports i membres de la UFEC visiten el Centre Esportiu Municipal Eurofitness Salt / UFEC

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SPORT.es

SPORT.es

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), entitat concessionària del Centre Esportiu Municipal Eurofitness Salt, ha rebut les certificacions internacionals ISO 53800, ISO 9001 i ISO 14001, que acrediten el seu compromís amb la igualtat, la qualitat i la sostenibilitat.

L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón; el regidor d’Esports, Jordi Subils; i, per part de la UFEC, el president Gerard Esteva, la secretària general Isabel Pérez i el director Jordi Sans, han descobert la placa que reconeix aquestes certificacions.

L’organisme independent Bureau Veritas ha avalat les polítiques impulsades per la UFEC en tres àmbits estratègics. En sostenibilitat, destaca la incorporació de criteris ambientals en la gestió de les instal·lacions i l’aposta per les energies renovables, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques que, en el cas de Salt, permeten reduir el consum energètic fins a un 40 % i evitar l’emissió de més de 42 tones de CO₂ cada any.

En l’àmbit de la qualitat, l’auditoria posa en valor un model de gestió orientat a la millora contínua, la formació dels equips i la digitalització dels processos.

Pel que fa a la igualtat, es reconeix la implementació del Pla d’Igualtat 2024-2027 i mesures innovadores en matèria de conciliació, lideratge femení, prevenció de l’assetjament i eliminació de biaixos en la presa de decisions. Actualment, la UFEC manté la paritat en la seva plantilla i una bretxa salarial normalitzada nul·la.

Aquest reconeixement consolida la UFEC com una organització referent en la gestió esportiva i en la promoció de valors com la igualtat, la sostenibilitat i la bona governança.

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