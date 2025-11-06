Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El RCTB-1899, protagonista al Campionat d’Espanya absolut per equips

El RCTB-1899 ha estat el gran protagonista del Campionat d’Espanya Iberdrola de Tennis Absolut per Equips. El club barceloní s’ha coronat en la prova femenina, i ha estat finalista en la masculina.

Pel que fa a la prova femenina, disputada al Club Deportivo Stadium Casablanca de Saragossa, el RCTB-1899 es va imposar en la final al CT València per 4/0 . Victòries de Guiomar Maristany davant Ángela Fita (6/3 6/3), Marina Bassols contra Lucía Cortez (6/4 6/2), Andrea Lázaro davant Eva Guerrero (6/2 6/1) i Oksana Selekhmeteva contra Leyre Romero (6/0 3/6 3/2 i ret).

Feia quatre anys que el club barceloní no aixecava el trofeu de campió en el Campionat d’Espanya Absolut per Equips Femenins. L’últim cop a fer-ho, havia estat el 2021, precisament també contra el CT València. Amb aquest nou èxit, estenen la seva hegemonia en el palmarès amb 32 títols.

L’equip masculí del RCTB-1899, per la seva banda, es va quedar a les portes de revalidar el títol de campió. En aquest cas, van cedir en la final davant els amfitrions, el Real Murcia CT 1919 per 4/1. L’única victòria dels catalans la va aconseguir Max Alcalá, que es va imposar a Nikolás Sánchez-Izquierdo per 6/2 2/0 i ret. Derrotes d’Albert Ramos davant Ivan Gakhov (6/3 6/2), Jorge Plans contra Raul Brancaccio (6/0 6/1), Álex Martí davant Javier Barranco (6/3 6/3) i Pol Martín Tiffon davant Pablo Llamas (6/1 6/4).

