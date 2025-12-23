El RCTB-1899 (F) i el Cercle Sabadellès 1856 (M), campions de Catalunya absolut per equips
El RCTB-1899 (F) i el Cercle Sabadellès 1856 (M) han estat els campions del Campionat de Catalunya Absolut per Equips que, per tercer any consecutiu, s’ha disputat al CE Emilio Sánchez. En el quadre femení no hi va haver sorpreses. El RCTB-1899, primer cap de sèrie, es va coronar com a campió després de vèncer en la final al CT Vic per 3/1. Victòries per a Andrea Lázaro davant l’Alba Sallés (6/4 6/1), Ruth Roura contra Alicia Sanglas (6/1 6/1) i Clàudia Ferrer davant Mireia Roqueta (6/1 6/0). El punt del CT Vic el va aconseguir Isabel Pascual, amb la seva victòria davant Natalia Heras (6/2 6/4). Pel que fa a la prova masculina, triomf del Cercle Sabadellès 1856, que va imposar-se en la final disputada el divendres 12 de desembre, al màxim favorit, el RCTB-1899 per un ajustat 4/3. En els partits individuals, el club sabadellenc va sumar dos punts amb els triomfs d’Adrià Soriano contra Max Alcalà (7/5 6/3) i Manel Lázaro davant Álvaro Jiménez (6/2 6/4). Roger Pascual, Adrià Velázquez i Luis García van fer-se amb els altres tres duels individuals amb les victòries davant Oscar Mesquida (6/1 6/3), Sergio Barranco (3/6 7/6 6/4) i Gian-Luca Tanner (6/4 6/3), respectivament. La remuntada del Cercle arribaria en els dobles, amb els triomfs de les duples formades per Adrià Soriano/Sergio Martos i Bruno Pujol/Gian-Luca Tanner davant Max Alcalà/Roger Pascual (4/6 6/3 10/5) i Álvaro Jiménez/Luis García (6/0 6/3).
