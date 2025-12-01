Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El RCG El Prat s’endú amb autoritat l’Interclubs Absolut de Catalunya

El RCG El Prat s’endú amb autoritat l’Interclubs Absolut de Catalunya / UFEC

El RCG El Prat és el nou campió de l’Interclubs Absolut de Catalunya després d’una gran exhibició al Club de Golf Barcelona. L’equip terrassenc va imposar-se amb 526 cops totals, superant el conjunt local, que va acabar amb 533.

La competició va arrencar amb els foursomes, on les parelles Marcel Fonseca–Xavi Yagüe (75), Pablo Dalmau–Tomàs Junquera (78) i Juan Dalmau–Vicente Mestre (78) van situar El Prat en tercera posició provisional amb 153 cops, a només quatre del lideratge que compartien Cerdaña i el club amfitrió.

Tot es va decidir diumenge amb els individuals, on El Prat va marcar la diferència. Fonseca i Mestre van brillar amb dues voltes de 70 cops, Yagüe va tancar amb 75, Pablo Dalmau amb 78 i Juan Dalmau amb 80, sumant un total de 373 que va catapultar l’equip cap al títol.

El Club de Golf Barcelona, amb Juan de Castro, Pau Hernández, Bruno Castro, Dylan Richardson, Àlex Giménez i Nassim Hababou, va finalitzar segon amb 533 cops. En categoria Handicap, la millor classificació va ser per al Club de Golf Vallromanes, que va acabar amb 541 cops.

