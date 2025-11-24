ESPORT CATALÀ
El RCG El Prat 2 s’emporta el Campionat de Catalunya Interclubs Sènior
Els Terrassa Reds tornen a la final de la Copa Catalana Sènior després de superar els Barcelona Pagesos per 17-3 a Can Boada. El partit va arribar al descans amb empat a 3, però dos touchdowns de Charlemagne Take Hamza a la represa van decidir el duel. Els egarencs es trobaran amb els Badalona Dracs, vigents campions i dominadors històrics del torneig, amb catorze títols consecutius. Els Reds buscaran el seu primer trofeu després de dues finals perdudes.
A la Copa Catalana Cadet, els Pioners de L’Hospitalet van certificar el lideratge invicte i es jugaran l’accés a la final contra els Reds. L’altra semifinal enfrontarà els Dracs i els Rookies. En categoria Aleví de Flag, Rookies i Bacus es van mostrar superiors i també accedeixen a la Final a Quatre. En el Circuit Català Femení de Flag, les Rookies White van dominar amb dos triomfs clars.
En competició estatal, els Badalona Dracs van aixecar la Copa d’Espanya amb un contundent 40-0 davant els Pioners, liderats per un Iu Alsina brillant, autor de tres touchdowns.
