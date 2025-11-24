ESPORT CATALÀ
El RCG El Prat 2 s’emporta el Campionat de Catalunya Interclubs Sènior
El RCG El Prat 2 va aixecar el títol del Campionat de Catalunya Interclubs Sènior en una edició que va reunir catorze clubs al recorregut Rosa del club de Terrassa. L’equip local va dominar la competició amb un total de 359 cops i va certificar un triomf sòlid davant Golf Terramar, segon classificat amb 378. El Club de Golf Vallromanes va ser el millor conjunt en Handicap, amb 353 punts.
El torneig es va decidir amb la suma de les cinc millors targetes: tres a la modalitat Fourball Stroke Play i dues a la Greensome Stroke Play. El Prat, que hi competia amb dos equips, va aprofitar el factor camp i la regularitat dels seus jugadors per segellar la victòria.
En la primera jornada, la parella Gorka Guillén i Enrique Martínez va marcar el ritme amb un 70 impecable. També hi van contribuir els 72 de les parelles Francisco De Pablo i Mª Victoria Rivero, i Juan José Martínez Campos i Jordi Serrano.
A la segona jornada, Guillén i Martínez van tornar a brillar amb un 71 sota par. El 74 de De Pablo i Rivero va acabar de completar la puntuació decisiva que va portar l’equip fins als 359 cops finals.
Golf Terramar, amb les parelles Alberto Bel i Jorge Rubio, Eduardo Luis de Pineda i Maria Carmen Floran, i Philippe Bach i Juan Leach, va assegurar el subcampionat però sense prou marge per fer ombra al bloc campió.
