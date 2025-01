El RC Tennis de Barcelona 1899 i el RC Polo destronen els vigents campions del Campionat de Catalunya per equips de primera

El Reial Club de Polo de Barcelona en categoria femenina i el Reial Club de Tennis de Barcelona 1899 en la masculina s’han alçat amb el títol en el Campionat de Catalunya Absolut per Equips de Primera Categoria.

L’equip femení del RC Polo ‘A’ s’ha imposat en la final al vigent campió, el Reial Club de Tennis Barcelona 1899 per 5 a 0; mentre que en categoria masculina el Reial Club de Tennis de Barcelona 1899 ha resolt per 3 a 2 el seu duel davant del Reial Club de Polo de Barcelona, campió en l’edició passada.

La capitana del Polo femení, Eva Gayoso, ha assegurat que «el torneig ens ha deixat molt bones sensacions. Estem molt satisfetes d’haver guanyat novament aquest campionat i per mi és un orgull capitanejar aquest equip». Per la seva part Enric Sanmartí, capità del Tennis Barcelona, ha posat de manifest que «hem pogut aconseguir un títol que no guanyàvem des de l’any 2021 i això ens omple d’orgull. La final ha estat molt disputada i estem molt contents del paper de l’equip».