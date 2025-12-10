HOCKEY
El RC Polo, capital europea del hockey infantil
La competició es va distribuir en quatre categories: infantil, aleví, benjamí i prebenjamí masculins i femenins
Uns 1.400 nens i nenes de 7 a 14 anys procedents de quatre països diferents van participar el cap de setmana passat en la trenta-vuitena edició del Torneig Internacional de la Immaculada – Trofeu Marga Monegal d’hoquei, a les instal·lacions del Reial Club de Polo de Barcelona.
Des de la categoria prebenjamí fins a infantil i amb la presència de 110 equips, els camps del RC Polo van ser durant tres dies intensos la seu de la competició de hockey base més important d’Espanya i una de les competicions infantils amb més participació de tota Europa.
La competició es va distribuir en quatre categories: infantil, aleví, benjamí i prebenjamí masculins i femenins, així com Hockey +, amb un total de nou guanyadors diferents.
Els equips del RC Polo es van imposar en un total de quatre categories. Altres campions van ser el Club de Campo, el Castelldefels HC, l’Hoginvögel de Saragossa, el KHC Leuven belga, el Guilford i l’Old Cranleighan anglesos o el Paris Jean Bouin francès. En la categoria de Hockey + el vencedor va ser el FC Barcelona.
