Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - EintrachtClasificación ChampionsCruces ChampionsLamine YamalPSV - AtléticoCalendario Barcelona Champions1x1 Barcelona - EintrachtRobert Martinez CristianoReal Madrid - City horarioReal Madrid - City alineacionesBarcelona Benfica horarioKoundéAfición EintrachtAraujoEmparejamientos Copa del ReyRival Barcelona CopaRival Madrid CopaGerard PiquéRonceroMural Lamine
instagramlinkedin

HOCKEY

El RC Polo, capital europea del hockey infantil

La competició es va distribuir en quatre categories: infantil, aleví, benjamí i prebenjamí masculins i femenins

El RC Polo, capital europea del hockey infantil

El RC Polo, capital europea del hockey infantil / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

Uns 1.400 nens i nenes de 7 a 14 anys procedents de quatre països diferents van participar el cap de setmana passat en la trenta-vuitena edició del Torneig Internacional de la Immaculada – Trofeu Marga Monegal d’hoquei, a les instal·lacions del Reial Club de Polo de Barcelona.

Des de la categoria prebenjamí fins a infantil i amb la presència de 110 equips, els camps del RC Polo van ser durant tres dies intensos la seu de la competició de hockey base més important d’Espanya i una de les competicions infantils amb més participació de tota Europa.

La competició es va distribuir en quatre categories: infantil, aleví, benjamí i prebenjamí masculins i femenins, així com Hockey +, amb un total de nou guanyadors diferents.

Els equips del RC Polo es van imposar en un total de quatre categories. Altres campions van ser el Club de Campo, el Castelldefels HC, l’Hoginvögel de Saragossa, el KHC Leuven belga, el Guilford i l’Old Cranleighan anglesos o el Paris Jean Bouin francès. En la categoria de Hockey + el vencedor va ser el FC Barcelona.

TEMAS