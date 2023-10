Ràpid Bosco, campiones d’Espanya de dobletes a Torrelavega

L'equip es va imposar per un contundent 13 a 1 al Club Petanca Santa Coloma

El CD Rapid Bosco s’ha proclamat Campiones d’Espanya de dobletes al campionat celebrat a Torrelavega. L’equip format per Yaiza GM, Elena Castillo i Cristina Medina es va imposar per un contundent 13 a 1 al Club Petanca Santa Coloma A format per Mari Carmen Vicente, Nerea Ruiz i Rosario J. Pastor en una final catalana.

En categoria juvenil els equips catalans també van pujar al podi gràcies a la medalla de bronze aconseguida per l’equip CP Les Borrelles representat per Alex Pacheco, Aitor Atienza i Dairon Solis després de caure a semifinals amb la delegació Madrilenya, que finalment es va proclamar campions d’Espanya.