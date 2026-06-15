GOLF
Ramon Ventura i Andrea de Sentmenat, nous campions de Catalunya Mid-Amateur 2026
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Ramon Ventura, amb 145 cops (+1) i Andrea De Sentmenat, amb 153 (+9), s'han proclamat aquest diumenge com a nous campions de Catalunya Mid-Amateur després de dues caloroses jornades de competició a l'espectacular Club de Golf Barcelona.
Un total de 36 forats de joc van coronar Ramon Ventura com el nou 'rei' català de la categoria que s'imposava amb un total de 145 cops, després de dues voltes de 72 i 73 impactes al recorregut de Sant Esteve Sesrovires.
A la competició femenina, la nova campiona de Catalunya Mid Amateur 2026 va ser Andrea De Sentmenat, que es va imposar amb meridiana claredat als seus rivals de joc, després d'acabar amb 153 cops (+9) amb dues targetes de 77 i 76 impactes.
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