Ramiro Sancer i Víctor Salema, i Kadiri Puri i Erika Kliokmanaite conquereixen el ‘King & Queen of the beach´
La platja de Cunit va reunir algunes de les millors parelles del panorama català i estatal en una de les cites més destacades del calendari de vòlei platja
La platja de Cunit va tornar a convertir-se el passat dissabte 25 de juliol en l’escenari d’una de les cites més espectaculars del calendari català de vòlei platja amb la celebració de la tercera edició del ‘King & Queen of the Beach’, una competició única que va reunir 11 parelles masculines i 11 femenines en un format innovador, dinàmic i carregat d’emoció que va mantenir l’expectació fins a l’últim punt.
Durant tota la jornada, els esportistes van lluitar per aconseguir les corones de reis i reines de la platja en un sistema de competició molt diferent de l’habitual. La primera fase es va disputar en dos grups de fins a sis parelles, on, després de tres rondes classificatòries, les dues primeres parelles de cada grup van obtenir directament el bitllet per a la gran final. Les parelles classficades en tercera, quarta i cinquena posició van disputar una repesca per optar a l’última plaça disponible, mentre que els sisens classificats van quedar eliminats. D’aquesta manera, tant en categoria masculina com en la femenina, la final va reunir cinc parelles: les dues millors del grup A, les dues millors del grup B i la parella vencedora de la repesca.
El ritme frenètic va ser una de les grans característiques del torneig. Les rondes classificatòries es van disputar amb temps limitat -10, 10 i 12 minutsmentre que la gran final es va jugar en tres rondes de 15 minuts, eliminant al final de cadascuna la parella amb menys puntuació fins a deixar únicament les tres parelles que es van disputar la corona de reis i reines de la platja. En joc també hi havia una atractiva dotació econòmica, amb 1.500 euros per als campions, 700 euros per als segons classificats i 300 euros per als tercers, fins a repartir un total de 5.000 euros en premis. En categoria masculina, Ramiro Sancer i Víctor Salema van ser els grans dominadors de la jornada i es van proclamar ‘Kings of the Beach’ 2026 després d’imposar-se en una final d’altíssim nivell. La segona posició va ser per a Pablo Prieto i Xavi Pérez, mentre que Nahuel Tagliaferro i Thibault Torrellas van completar el podi amb una meritòria tercera plaça.
En el quadre femení, les vigents campiones de Catalunya, Kadri Puri i Erika Kliokmanaite, van tornar a demostrar el gran moment de forma que travessaven. Només una setmana després de revalidar el títol català a Badalona, la parella formada per l’estoniana i la lituana també es va coronar a Cunit, convertint-se en les noves ‘Queens of the Beach’ 2026. Crec que deu ser Carolina Barbosa i Anique Tavenier van finalitzar en segona posició, mentre que Elia Carpena i Laura García van completar el podi femení. La jornada va estar marcada per la velocitat del joc, la intensitat dels enfrontaments i un format que obligava els esportistes a mantenir el màxim nivell durant tota la competició.
El públic assistent va poder gaudir d’un espectacle diferent, amb partits molt dinàmics i una emoció constant fins a les rondes definitives. L’entrega de premis va comptar amb la presència d’Estefania Serrano, representant territorial de l’Esport a Tarragona; David Marquínez, regidor de l’Ajuntament de Cunit; Xavier Lorenzo, regidor d’Esports de Cunit; Eduard Torrent, president de la Comissió Tècnica d’Arbitratge i Regles de Joc de la FCVb; i Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, que van ser els encarregats de lliurar les corones, els trofeus i els premis als nous reis i reines de la platja.
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