Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DroLaportaRafa Yuste presidente BarçaCamp NouCasadóBad Bunny SuperbowlResultado SuperbowlDinero SuperbowlCarvajalClasificación LaLigaHugo GonzálezRicky RubioClasificación LaLiga sin VAREnric LuzánAtlético - BarçaRayo OviedoMojicaBota de OroCuándo juega AlcarazClasificación Volta Comunitat ValencianaPresentación Aston MartinHorarios Copa del ReyCruces Copa de la ReinaJuegos Olímpicos InviernoLey alquileresGuardiolaTrabajo mejor pagado
instagramlinkedin

TENNIS TAULA

Quesada i Casquero, medallistes a Croàcia

Quesada i Casquero, medallistes a Croàcia

Quesada i Casquero, medallistes a Croàcia / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

Doble medalla catalana a Joola Europe Series que s'ha disputat a Osijek (Croàcia) en una nova prova puntuable pel rànquing europeu (ETTU).

Roger Quesada (CTT Badalona) ha aconseguit la medalla d'or en la prova de dobles U15 fent dupla amb el romanès David Toro, imposant-se a la final a la parella polonesa formada per Kwiecinski i Orszulak per 3-1.

Noticias relacionadas

L'altra medalla l‘ha aconseguit Daniel Casquero (CETT Esparreguera), formant part del combinat espanyol en la prova per equips U13 que va accedir a la final, però es va veure superat per Romania.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL