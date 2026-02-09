TENNIS TAULA
Quesada i Casquero, medallistes a Croàcia
Doble medalla catalana a Joola Europe Series que s'ha disputat a Osijek (Croàcia) en una nova prova puntuable pel rànquing europeu (ETTU).
Roger Quesada (CTT Badalona) ha aconseguit la medalla d'or en la prova de dobles U15 fent dupla amb el romanès David Toro, imposant-se a la final a la parella polonesa formada per Kwiecinski i Orszulak per 3-1.
L'altra medalla l‘ha aconseguit Daniel Casquero (CETT Esparreguera), formant part del combinat espanyol en la prova per equips U13 que va accedir a la final, però es va veure superat per Romania.
