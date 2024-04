Quatre títols i dotze medalles per la selecció catalana al Campionat d’Espanya Pista Júnior i Cadet 2024

La selecció catalana ha disputat el Campionat d’Espanya de Pista Júnior i Cadet amb una nombrosa representació vint-i-dos ciclistes repartits entre les dues categories. El velòdrom madrileny de Galapagar ha viscut unes jornades marcades per la pluja, que ha obligat a deixar alguns títols sense disputar, i on l’equip català ha sortit reforçat amb un total de dotze medalles, quatre d’elles d'or.

Així doncs, la selecció catalana ha sumat un total de quatre títols de Campionat d’Espanya amb títols cadets de velocitat per equips, velocitat individual i 500m per part de Lucas Strahodinsky i de scratch, amb victòria d’Adriana Vargas. Un grans resultats completats amb tres medalles de plata (velocitat per equips i persecució per equips cadet femení i subcampionat d’eliminació cadet d’Adriana Vargas) i cinc de bronze (velocitat per equips i persecució per equips júnior masculina, velocitat individual júnior d’Irune Sánchez i cadet de Noa Moreno, els 500m d’Alan Arilla).