Quatre medalles catalanes al Europe Youth Series Sarajevo
Els jugadors catalans han tornat a brillar a Europa, en aquest cas a Bòsnia i Hercegovina. Els palistes catalans han obtingut fins a 4 medalles en una nova prova del Europe Youth Series de tennis taula.
En la prova d'equips, Daniel Casquero (CETT Esparraguera) es va penjar la medalla de plata després de caure amb Turquia a la final. Per la seva part, el jugador del CTT Calella, Nil Salan, es va penjar la medalla de bronze també en la prova per equips després de superar a Moldàvia en la lluita per les medalles.
Roger Quesada (CTT Badalona), per la seva banda, ha aconseguit la medalla de bronze en la prova individual després de cedir en semifinals davant Nazar Bakirov per 1-3. I el jugador del CTT Badalona també s’ha penjat la medalla de bronze en la prova de dobles, juntament amb el romanès David Toru.
