Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Etapa 10 DakarLuis EnriqueCopa del Rey hoyCanceloSanción De JongArbeloa MadridEquipos eliminados Copa del ReyBarcelona AtleticoMaldini Xabi AlonsoClasificación DakarEndrickDembeleMbappéVinicius LaminePartidos Open de Australia hoyIturralde GonzálezPlayoffs NFL 2026Semifinales Copa ÁfricaMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge ReyAlbacete - Real Madrid horario
instagramlinkedin

Quatre jugadors Catalans destaquen en el triomf d’Espanya al Wevza Sub18

Thiago Pozzato, Aleix Bernia, Alex Pozzato i Roger Monzó, protagonistes en la classificació de la Selecció Espanyola pel Campionat d’Europa

Thiago Pozzato, Roger Monzó, Aleix Bernia i Alex Pozzato, amb els reconeixements obtinguts al WEVZA Sub18

Thiago Pozzato, Roger Monzó, Aleix Bernia i Alex Pozzato, amb els reconeixements obtinguts al WEVZA Sub18 / SPORT.es

El voleibol català torna a estar d’enhorabona després que quatre jugadors catalans hagin estat protagonistes en la victòria de la selecció espanyola sub18 masculina al torneig WEVZA disputat a Viana do Castelo (Portugal), aconseguint la classificació per al Campionat d’Europa. L’equip espanyol, que compta amb Thiago Pozzato, Aleix Bernia i Alex Pozzato del CN Sabadell i Roger Monzó del Cevol Torredembarra, va superar un últim partit molt exigent contra França, remuntant un 1-2 en contra i imposant-se en un emocionant tie-break (27-25/22- 25/23-25/38-36/15-11), amb intervencions clau dels catalans Roger Monzó i Aleix Bernia. L’actuació individual dels nostres jugadors també va ser reconeguda: Roger Monzó va ser escollit ‘Best Opposite’ i Thiago Pozzato ‘Best Setter’. Aquests premis posen en valor no només el talent dels esportistes, sinó també la feina de formació dels clubs catalans, referents en el desenvolupament de joves promeses, i destaquen, alhora, la importància del seu pas per la Blume. Espanya finalitza invicta el torneig WEVZA i es prepara per competir al Campionat d’Europa, del 7 al 18 de juliol a Cisterna di Latina (Itàlia).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL