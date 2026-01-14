Quatre jugadors Catalans destaquen en el triomf d’Espanya al Wevza Sub18
Thiago Pozzato, Aleix Bernia, Alex Pozzato i Roger Monzó, protagonistes en la classificació de la Selecció Espanyola pel Campionat d’Europa
El voleibol català torna a estar d’enhorabona després que quatre jugadors catalans hagin estat protagonistes en la victòria de la selecció espanyola sub18 masculina al torneig WEVZA disputat a Viana do Castelo (Portugal), aconseguint la classificació per al Campionat d’Europa. L’equip espanyol, que compta amb Thiago Pozzato, Aleix Bernia i Alex Pozzato del CN Sabadell i Roger Monzó del Cevol Torredembarra, va superar un últim partit molt exigent contra França, remuntant un 1-2 en contra i imposant-se en un emocionant tie-break (27-25/22- 25/23-25/38-36/15-11), amb intervencions clau dels catalans Roger Monzó i Aleix Bernia. L’actuació individual dels nostres jugadors també va ser reconeguda: Roger Monzó va ser escollit ‘Best Opposite’ i Thiago Pozzato ‘Best Setter’. Aquests premis posen en valor no només el talent dels esportistes, sinó també la feina de formació dels clubs catalans, referents en el desenvolupament de joves promeses, i destaquen, alhora, la importància del seu pas per la Blume. Espanya finalitza invicta el torneig WEVZA i es prepara per competir al Campionat d’Europa, del 7 al 18 de juliol a Cisterna di Latina (Itàlia).
- Mercado de fichajes, hoy 13 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Presentación de Joao Cancelo con el Barça, en directo: reacciones y última hora del anuncio del fichaje
- La sanción a Frenkie de Jong ya es oficial
- Flick y el club, portazo por Bardghji
- Xabi Alonso se ha cuadrado ante Florentino... Somos el hazmerreír
- Dani Güiza se sincera: ”Me vetó un jugador del Barça y nunca se lo perdonaré"
- Esperpento Endrick: el Madrid puso una cláusula para revocar su cesión en enero
- ¡Klopp se pronuncia sobre el Madrid!