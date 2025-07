Quatre catalans, protagonistes al Mundial d’Orientació 2025 a Finlàndia

Els catalans Pau Llorens (Club Orientació Berguedà), Quim Vich (Club Orientació Catalunya), Judit Ravell (Montsant Orientació) i Mar Serrallonga (Grions Xtrem) són la meitat de la selecció espanyola que competeix aquesta setmana al World Orienteering Championship 2025, que se celebra a Kuopio (Finlàndia).

L’alt nivell dels orientadors catalans es reflecteix en aquesta convocatòria, on destaquen tant esportistes experimentats com noves promeses. Llorens i Vich arriben a la cita després d’haver disputat la primera ronda de la World Cup a Suècia, mentre que Ravell, que debuta en categoria sènior, i Serrallonga faran el seu estrena internacional absoluta.

Després de l’entrenament oficial i la cerimònia inaugural, avui dimarts arrenca la competició amb la prova classificatòria a Tahkolahti. Els catalans buscaran accedir a la Final A, que es disputarà en format de Mitja Distància dimecres a Neulaniemi, seguida de la final de Llarga Distància dijous. Dissabte tindran lloc els relleus clàssics per països a Puijo, on la presència catalana també hi serà garantida.

La Federació de Curses d’Orientació de Catalunya celebra aquesta destacada presència internacional, especialment en el marc d’un calendari de gran projecció. Catalunya es prepara per acollir grans cites mundials: les finals de la World Cup 2027 a Tarragona i, com a plat fort, el Campionat del Món 2028 a Girona, que posicionarà el país com a referent global en aquest esport.

Com a avantsala, aquest estiu, del 8 al 15 d’agost, Girona acollirà el World Masters Orienteering Championship, amb més de 2.500 inscrits de 47 països dels cinc continents.