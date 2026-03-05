Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BITLLES CATALANES

Quarta jornada dels circuits individuals

Circuits Individuals de bitlles

Circuits Individuals de bitlles / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

Tot a punt per tal que aquest proper cap de setmana se celebri la quarta jornada dels Circuits Individuals, que entren ja en la fase decisiva, un cop superat l’equador de la competició.

Els jugadors lleidatans dominen la competició i encapçalen totes les classificacions masculines, excepte la Sub25, que està encapçalada per Abel Caballé de la Penya del Bistec. Lluís Tolos (Tàrrega), és el líder de la classificació Supersènior, Josep Rius (los del Huerto), de la Sènior, i els jugadors d’Olius Quirze Pellicer, Tony Pelegrina i Pol Forcada són líders en les categories infantil, alevina i benjamina.

Les classificacions femenines estan més repartides. Elena Folia (Amposta), és la primera en Supersènior, i Maria Cuenca (Alls Secs Piquen), en Sènior. Marta Subirats (Catalònia de Jesús), mana en la classificació Sub25, mentre que Àlex Campanera (Siuranenc d’Horta), Laura Cespedosa (la Penya del Bistec), i Leire Pallarès (la Sénia), són primeres en infantil, alevina i benjamina respectivament.

La Sénia i Amposta (Montsià), la Ràpita – Els Monjos (Alt Penedès), Mont-ras (Baix Empordà), Hostalric (Selva), Tordera (Maresme), i Olius (Solsonès), són les seus on hi haurà competició el dissabte dia 7, mentre que diumenge hi haurà competició a Vall d’Hebron, a Barcelona (Barcelonès), Igualada (Anoia), Cornellà (Baix Llobregat), Llofriu (Baix Empordà), Sant Feliu de Buixalleu (Selva), Tàrrega i Bellpuig (Urgell), el Perelló (Baix Ebre), la Galera (Montsià), i repeteix Olius (Solsonès).

