Punt final al Campionat de Catalunya de Carabina Aire

El 28 d'octubre es va celebrar el Campionat de Catalunya de Carrabina Aire a les instal·lacions de Mollet amb una participació de 35 esportistes. A sèniors, després de la disputada final, el campió va ser R.Garcia, el Subcampió J.Cecilia i el tercer classificat T.Portaña (tots 3 esportistes del T.E.Barcelona). A JRM. el campió va ser A.Buj (del T.E.Barcelona), el subcampió va ser A.Cilveti del C.T.Sabadell i la tercera posició va ser per D.Pandey (del T.E.Barcelona). A Dames la Campiona va ser H.Arias, i a JRF. la campiona va ser R.Rosales (del C.T.J.Tarragó).

La Diada Montserratina celebra el 75è aniversari el diumenge 12 de novembre

El pròxim diumenge 12 de novembre, el ciclisme català està convocat a un dels moments més especials de la temporada. La Diada Montserratina, cita anual del cicloturisme català organitzada per la Comissió de Cicloturisme de la Federació Catalana de Ciclisme, arriba en un any especial en què se celebra el 75è aniversari de la Diada, 1948-2023. Juntament amb l'Abadia de Montserrat, ja està confirmat el programa d’actes d’enguany per la Diada Montserratina.