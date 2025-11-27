Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

ESPORT CATALÀ

Puiggròs i Sánchez Kuznetsov brillen al Campionat de Catalunya sub 9, 13 i 17 mixt

Puiggròs i Sánchez Kuznetsov brillen al Campionat de Catalunya sub 9, 13 i 17 mixt

Puiggròs i Sánchez Kuznetsov brillen al Campionat de Catalunya sub 9, 13 i 17 mixt / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

El Centre de Tecnificació Marconi de Terrassa va acollir una nova edició del Campionat de Catalunya sub 9, 13 i 17 mixt, amb prop de trenta joves jugadors procedents de clubs d’arreu del país i del País Valencià.

En categoria sub 17, Arnau Puiggròs (Mèlich SportsClub) va completar un recorregut impecable superant Samuel Sánchez i Izan Baños per 3–0, i imposant-se a la final a Marcelino Cronin per 11–7, 11–5 i 11–7. Tejas Vijayakumar va pujar al tercer lloc.

En sub 13, domini absolut d’Aleksander Sánchez Kuznetsov (K7 València), que va derrotar Ferran Arrufat i Asier Raya amb dos 3–0 consecutius. Martí Franco (CT Sabadell) va tancar el podi.

En sub 9, la victòria també va ser valenciana: Víctor Sánchez Kuznetsov va superar Bru Del Alcázar per 3–0, amb parcials d’11–7, 11–4 i 11–6. Berta Franco va acabar en tercera posició.

TEMAS