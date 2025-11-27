ESPORT CATALÀ
Puiggròs i Sánchez Kuznetsov brillen al Campionat de Catalunya sub 9, 13 i 17 mixt
El Centre de Tecnificació Marconi de Terrassa va acollir una nova edició del Campionat de Catalunya sub 9, 13 i 17 mixt, amb prop de trenta joves jugadors procedents de clubs d’arreu del país i del País Valencià.
En categoria sub 17, Arnau Puiggròs (Mèlich SportsClub) va completar un recorregut impecable superant Samuel Sánchez i Izan Baños per 3–0, i imposant-se a la final a Marcelino Cronin per 11–7, 11–5 i 11–7. Tejas Vijayakumar va pujar al tercer lloc.
En sub 13, domini absolut d’Aleksander Sánchez Kuznetsov (K7 València), que va derrotar Ferran Arrufat i Asier Raya amb dos 3–0 consecutius. Martí Franco (CT Sabadell) va tancar el podi.
En sub 9, la victòria també va ser valenciana: Víctor Sánchez Kuznetsov va superar Bru Del Alcázar per 3–0, amb parcials d’11–7, 11–4 i 11–6. Berta Franco va acabar en tercera posició.
- Juanma Castaño alucina con las declaraciones de Joan Garcia: '¿Se creen que no lo vemos?
- Robert Sánchez atiza a Lamine Yamal: 'Cucurella le tiene en el bolsillo
- Toque de la Federación Española al Barça
- Maldini se desespera con el Barça en Stamford Bridge y sentencia a varios jugadores: 'Decepcionante
- Así estarían los cruces de la Champions League: emparejamientos y posibles rivales de Barcelona y Real Madrid
- Lesión Fermín: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Olympiacos - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League
- Enzo Fernández carga contra el estilo del Barça