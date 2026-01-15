Protagonisme català en la primera prova del Rafa Nadal Tour al RCTB-1899

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El RCTB-1899 ha acollit, del 2 al 10 de gener, la primera prova del Rafa Nadal Tour. Competició que ha finalitzat amb grans resultats dels tennistes catalans en totes les categories que s’han disputat. En el Sub 12 femení, destaca la victòria de la jugadora del CT Sabadell Nahia Germaine, que es va imposar en la final a Claudia Valero per 6/3 6/0. En el Sub 14, Ketong Guo també es va endur el títol de campiona, en vèncer a la tennista del club amfitrió Victoria Meza per 6/0 7/6. Pel que fa a la categoria Sub 16, protagonisme català en les dues proves. En la femenina, Judit Pla (RCTB-1899) va imposar-se a Paula Gatell per un ajustat 7/5 5/7 7/6. En la masculina, Luca Daraban es va endur el triomf davant Álvaro García (6/4 7/5). Tots dos jugadors, també del RCTB-1899.

