Protagonisme Català al Campionat d'Espanya Aleví i Cadet
Els tennistes catalans han tingut un paper destacat en els Campionats d’Espanya Aleví i Cadet, amb una presència constant en les finals individuals i de dobles, i amb diversos títols. Al Campionat d’Espanya Cadet, disputat al CT Llafranc del 13 al 21 de juny, la gran protagonista va ser Liliana Chetry (RCTB-1899), que es va proclamar campiona després de remuntar a la final davant Sofia Kova per 1/6 6/4 6/3. En el quadre masculí, Ian Barroeta va quedar a les portes del títol en cedir davant el madrileny Fernando Fontán, primer cap de sèrie, per 7/6 6/1.
Liliana Chetry es va proclamar campiona D'Espanya cadet i Ian Barroeta (Cadet) , Gala Pelach i Aleix Gálvez (Aleví) es van quedar a les portes del títol
La representació catalana també va arribar a les finals de dobles. Gael Lage i Marc Pelegrín (CE Laietà) van ser finalistes després de perdre contra José Dronov i Adrian Molino per 7/5 6/2. En dobles femenins, Nonna de Ribot, formant parella amb Carmen Maria Muñoz, també va finalitzar com a finalista davant Adel Fernández i Elisa García per 6/3 2/6 10/3. Per la seva banda, al Campionat d’Espanya Aleví, celebrat al CE Emilio Sánchez del 20 al 27 de maig, Gala Pelach (RCTB-1899) i Aleix Gálvez van assolir el subcampionat en les respectives proves individuals. Pelach va caure en una final molt disputada davant Claudia Valero per 4/6 6/0 6/4, mentre que Gálvez va cedir contra el valencià Fedor Milagkin per un doble 6/4.
La nota més positiva en aquesta categoria va arribar en la competició de dobles, on Cristina Ruiz i Nahia Germaine es van proclamar campiones d’Espanya després de superar Viktoriia Koroleva i Fabiola Prause per 7/5 6/1.
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