El projecte ‘Vòlei Expansió’ s’activa amb noves accions per dinamitzar el voleibol a tot el territori
Acció puntual a Altafulla per activar el vòlei a la zona de Tarragona Nord
La Federació Catalana de Voleibol està ultimant el llançament del projecte Vòlei Expansió: una ciutat un club, una estratègia destinada a fomentar el creixement del nostre esport en aquelles zones de Catalunya on la implantació encara és reduïda.
La iniciativa neix amb la voluntat de traslladar el model d’èxit consolidat a Terres de l’Ebre i Lleida, a territoris on el voleibol no té encara una presència significativa, ampliant les oportunitats de desenvolupament i promoció arreu del país. La presentació oficial del projecte es farà pública en les pròximes setmanes. Els orígens del Vòlei Expansió: una ciutat, un club es troben en els acords de col·laboració que, fa tres anys, la Federació va establir amb el CV Roquetes i, en fa dos, amb el Balàfia Vòlei, per dinamitzar el voleibol de base a les Terres de l’Ebre i a Lleida.
Els bons resultats d’aquelles primeres actuacions han encoratjat la Federació a estructurar un projecte més ampli i ambiciós que permeti estendre aquesta tasca a nous punts de Catalunya. Per determinar les prioritats d’actuació, la Federació ha desenvolupat un estudi territorial que creua les dades de població de tots els municipis del país amb la seva base de dades de clubs. Aquest treball ha permès detectar localitats amb potencial per fer créixer la pràctica del voleibol i obrir la porta a futures col·laboracions amb clubs que puguin dinamitzar l’activitat dins la se va àrea d’influència. En aquest marc, el municipi d’Altafulla acollirà el pròxim 20 de desembre una trobada de minivoleibol organitzada pel CEVOL Altafulla, amb el suport de la FCVb.
La iniciativa neix amb la voluntat de traslladar el model d’èxit consolidat a terres de l’Ebre i Lleida
L’activitat, adreçada a categories benjamí i aleví, és una acció puntual orientada a activar la zona de Tarragona Nord i il·lustra clarament la filosofia del projecte: incorporar noves poblacions, generar interès i facilitar futurs processos d’implantació del voleibol en el territori.
- Barcelona - Atlético de Madrid: goles, resumen y resultado del partido de LaLiga EA Sports
- Lo que no se vio del Barça-Atlético: el enorme cabreo de Raphinha, la gorra de Fermín y el recado de Ferran
- La convocatoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid
- Olmo, KO hasta 2026
- Flick tiene dudas en las áreas
- El Barça no tiene clara la continuidad de Rashford
- Kosecki: 'El Atlético le va a meter una paliza al Barça
- Xesco Espar, experto en liderazgo y alto rendimiento: 'Araujo tiene un conflicto mental interno