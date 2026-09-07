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UFEC

El projecte Nereida converteix el rem en una eina de recuperació i salut

Sònia Güell, vicepresidenta de la Federació Catalana de Rem, ha liderat la presentació d'aquest projecte europeu que destaca els beneficis del treball en equip davant de processos de salut complexos

El rem pren consciència

El rem pren consciència / UFEC

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SPORT.es

SPORT.es

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha estrenat aquest cap de setmana la primera activitat local a Catalunya del projecte europeu SANE (Sport Ambassadors Network for Europe).

SANE és una iniciativa europea finançada pel programa Erasmus+ Sport que té com a objectiu formar una xarxa de "Sport Ambassadors" arreu d'Europa: persones vinculades a l'esport que promouen la inclusió social, el lideratge, la sostenibilitat, els valors ètics i el compromís comunitari a través d'iniciatives esportives innovadores. Un dels eixos centrals del projecte és la salut: entendre i mostrar com l'esport pot ser una eina real de benestar físic i emocional per a les persones i les comunitats.

L'acte d’aquest cap de setmana ha servit per presentar el projecte Nereida, que utilitza el rem com a eina de salut, recuperació i acompanyament per a dones que es troben en tractament de càncer de mama.

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Sònia Güell, Sport Ambassador del projecte SANE i vicepresidenta de la Federació Catalana de Rem, ha presentat la iniciativa i ha mostrat com la pràctica esportiva en equip pot esdevenir un espai de suport, comunitat i millora del benestar. La jornada ha posat el focus en l'esport com a eina real de benestar físic i emocional, i ha comptat amb la participació dels Sport Ambassadors de Romania, Portugal, Itàlia i Bèlgica.

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