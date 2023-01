El Programa Hospisport de la FCEDF tanca un 2022 de rècord

Es tracta d’un Programa Rehabilitador per a persones amb una discapacitat física, ingressades o recentment donades d’alta, dels Hospitals catalans adscrits al programa El programa també dona servei a aquelles entitats, associacions i persones particulars que volen fer exercici físic, adaptat a les seves capacitats

Durant l’any 2022 el Programa Hospisport de la Federació Catalana d' Esport Adaptat a Catalunya ha portat a terme diferents activitats multiesportives a les quatre províncies catalanes, amb un gran increment de participants respecte a l’any anterior (807 vs 290).

Es tracta d’un Programa Rehabilitador per a persones amb una discapacitat física, ingressades o recentment donades d’alta, dels Hospitals catalans adscrits al programa. El programa també dona servei a aquelles entitats, associacions i persones particulars que volen fer exercici físic, adaptat a les seves capacitats, amb l’objectiu de millorar-ne la salut i la seva condició física general.

807 usuaris han gaudit de les activitats del Programa Hospisport. La província de Barcelona és on hi ha hagut més participants (435) registrant un fort creixement respecte al 2021 (120). Lleida és la província on més ha augmentat la participació (231 al 2022 vs 98 al 2021).

Les províncies de Tarragona (51) i la de Girona (90) també han augmentat significativament els seus participants. L’any 2019 (abans de la pandèmia), havia estat el millor any del Programa Hospisport fins al moment amb un total de 535 participants en totes les províncies.

Durant aquest 2022 s’han realitzat activitats a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Cervera , Amposta i Manresa. L’activitat aquàtica és la que ha registrat més participants, conjuntament amb la Boccia i Petanca. Destacar també que s’han organitzat altres activitats puntuals com jornades multiesportives, gimcanes adaptades i, fins i tot, una jornada aquàtica al mar.

Per Silvia Dalmau, responsable del Programa Hospisport, “aquest 2022 ha estat molt bo i hem crescut molt però volem que durant el 2023 continuem augmentant participants i també arribar a altres localitats on encara no hem executat activitats”.