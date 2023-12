La primera trobada de parkour la FCG uneix a una trentena d'infants

Adrian Diaz, campió d’Espanya de parkour, i Marcel Camp, atleta i entrenador professional de parkour, han estat presents

Una trentena de nens i nenes d’entre 6 i 15 anys han participat a la primera Trobada de Parkour organitzada per la Federació Catalana de Gimnàstica, en col·laboració amb el Club Gimnàstic Terrassa. El pavelló Bonaire de Terrassa ha estat la seu d’una jornada lúdica on els infants han pogut gaudir del procés d’aprenentatge de la mà de referents d’aquest esport emergent com Adrian Diaz, campió d’Espanya de parkour, o Marcel Camp, atleta i entrenador professional de parkour.

Durant el transcurs de la jornada els infants van poder descobrir noves tècniques de moviments tant en la modalitat speed com freestyle, les dues categories internacionalment reconegudes en la pràctica del parkour.