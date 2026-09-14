UFEC
La primera selecció catalana de Marxa Nòrdica comença a caminar
La sessió preparatòria ha estat coordinada pel responsable tècnic Jordi Marimon i amb el suport de Josep Antoni Ropero
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La selecció catalana de Marxa Nòrdica de la FEEC ha realitzat a Igualada el seu primer entrenament conjunt per preparar la seva participació al Campionat d'Espanya, que es disputarà el 25 d'octubre a Lorca (Múrcia).
Aquesta serà la primera vegada que la federació hi competeix amb una selecció pròpia. La sessió preparatòria ha estat coordinada pel responsable tècnic Jordi Marimon i amb el suport de Josep Antoni Ropero. L'equip està format per Paqui Quílez, Mònica Montserrat, Raquel Martín, Gemma Robert, Esmeralda Zaragoza i Lali Pagés, que s'enfrontaran a un circuit de 15 quilòmetres de terra i gespa artificial.
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