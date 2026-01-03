Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atac Venezuela

La primera imatge de Nicolás Maduro després de ser capturat pels Estats Units

Trump publica la primera imatge de Maduro emmanillat a bord d’un vaixell de l’Armada dels EUA.

Trump advierte a Maduro: &quot;Si se hace el duro será la última vez que se lo haga&quot;

Trump advierte a Maduro: "Si se hace el duro será la última vez que se lo haga" / Twitter

AGENCIAS

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha publicat la primera imatge del president veneçolà, Nicolás Maduro, després de la seva captura per part de forces especials nord-americanes en una operació en territori veneçolà.

«Nicolás Maduro a bord de l’USS Iwo Jima», va escriure Trump a la seva xarxa Truth Social juntament amb la imatge, en què Maduro apareix dret, vestit amb un xandall gris de la marca esportiva Nike, una mena d’antifaç sobre els ulls i protectors auditius, mentre subjecta una ampolla d’aigua amb les mans emmanillades.

Darrere del president capturat es pot veure un agent amb una armilla de l’Administració per al Control de Drogues (DEA).

Trump va anunciar aquest dissabte que Maduro i la seva dona, Cilia Flores, estan detinguts al vaixell amfibi USS Iwo Jima i es dirigeixen cap a Nova York per ser processats per narcotràfic, alhora que va revelar detalls de l’operació de les forces especials amb què es va decapitar el chavisme a Veneçuela aquesta matinada.

«Van camí de Nova York. Han estat imputats a Nova York. Van ser portats primer a un vaixell, l’Iwo Jima, i continuaran cap a Nova York. Els helicòpters se’ls van endur. Un bon vol, estic segur que els va agradar», va assegurar Trump en una entrevista a Fox News aquest matí.

