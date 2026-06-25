UFEC
El president Salvador Illa es reuneix amb la UFEC per abordar els reptes de l’esport català: nova Llei de l'Esport i més recursos
El president de la Generalitat es reuneix amb la UFEC per parlar de la situació actual de l'esport català
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha mantingut una reunió institucional amb el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, per presentar-li els principals projectes estratègics de l'entitat i traslladar-li les reivindicacions prioritàries del conjunt de l'esport català.
A la trobada, hi ha assistit el conseller d’Esports, Berni Álvarez, i, per part de la UFEC, la delegació ha estat encapçalada pel president Gerard Esteva, amb els vicepresidents Benjamí Pons, Maribel Zamora i Xavier Adell, i la secretària general Isabel Pérez.
Projectes estratègics
El Consell Directiu de la UFEC ha exposat les línies de treball per continuar impulsant la transformació, la modernització i la projecció de l'esport català. Se’n destaquen els projectes d’internacionalització, la professionalització de federacions i clubs, la promoció de l'esport femení, i la defensa del model associatiu català.
Peticions del president
El president de la Generalitat també ha traslladat a la UFEC dues peticions específiques. En primer lloc, ha destacat la importància de continuar reforçant la tasca d’integració de les persones nouvingudes a través de l’esport, com a eina essencial de cohesió social. En segon lloc, Salvador Illa ha apel·lat a la responsabilitat dels i les esportistes com a referents socials.
Reivindicacions de l’esport català
La reunió també ha servit per posar sobre la taula dues de les grans reivindicacions del sector. D'una banda, la necessitat d'impulsar conjuntament amb el Govern la nova Llei de l'Esport de Catalunya, que substitueixi l'actual marc normatiu després de més de 25 anys de vigència i que respongui als reptes actuals de l’esport català. Aquesta nova legislació ha de reforçar l'associacionisme esportiu amb el paper essencial de federacions i clubs, garantir una major seguretat jurídica i protegir les entitats sense ànim de lucre en la gestió de les instal·lacions esportives.
L’entitat ha reiterat la demanda històrica del sector d'assolir l'1 % del pressupost total de la Generalitat destinat a l'esport abans que finalitzi la legislatura. La UFEC considera imprescindible incrementar la inversió pública per garantir la sostenibilitat del model esportiu català i dotar de més recursos les federacions i els clubs.
El president de la UFEC, Gerard Esteva, ha agraït la predisposició del president de la Generalitat i del conseller d’Esports a escoltar les necessitats del sector i ha remarcat la voluntat de continuar treballant conjuntament perquè l'esport ocupi el lloc estratègic que li correspon com a motor social, econòmic i de país. "L'esport català necessita continuar avançant amb una mirada compartida, més recursos i un marc jurídic que doni estabilitat i seguretat a federacions, clubs i esportistes”, ha afirmat Esteva.
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