Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alexia PutellasJorge SalinasXavi PascualJorge MartínMercado Fichajes hoyCuadro MundialTopuriaEspaña Uruguay horarioFase Grupos Mundial resultadosPartidos Mundial hoyClasificación Terceros MundialEcuador - AlemaniaTúnez - Países BajosBarça Fútbol SalaMundial DirectoHorarios MotoGPHorarios Fórmula 1Rival España MundialSorteo WimbledonJulián ÁlvarezEliminados MundialPremier Padel ValladolidKilian JornetTopuriaSeguridad SocialGobiernoToni NadalJoan PradellsMadre TopuriaAmazon Prime Days 2026Goleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaDónde ver Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin

UFEC

El president Salvador Illa es reuneix amb la UFEC per abordar els reptes de l’esport català: nova Llei de l'Esport i més recursos

El president de la Generalitat es reuneix amb la UFEC per parlar de la situació actual de l'esport català

La UFEC es reuneix amb Berni Álvarez i Salvador Illa

La UFEC es reuneix amb Berni Álvarez i Salvador Illa / UFEC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha mantingut una reunió institucional amb el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, per presentar-li els principals projectes estratègics de l'entitat i traslladar-li les reivindicacions prioritàries del conjunt de l'esport català.

A la trobada, hi ha assistit el conseller d’Esports, Berni Álvarez, i, per part de la UFEC, la delegació ha estat encapçalada pel president Gerard Esteva, amb els vicepresidents Benjamí Pons, Maribel Zamora i Xavier Adell, i la secretària general Isabel Pérez.

Projectes estratègics

El Consell Directiu de la UFEC ha exposat les línies de treball per continuar impulsant la transformació, la modernització i la projecció de l'esport català. Se’n destaquen els projectes d’internacionalització, la professionalització de federacions i clubs, la promoció de l'esport femení, i la defensa del model associatiu català.

Peticions del president

El president de la Generalitat també ha traslladat a la UFEC dues peticions específiques. En primer lloc, ha destacat la importància de continuar reforçant la tasca d’integració de les persones nouvingudes a través de l’esport, com a eina essencial de cohesió social. En segon lloc, Salvador Illa ha apel·lat a la responsabilitat dels i les esportistes com a referents socials.

20260623 NOT1 SPORT UFEC foto2

Salvador Illa es reuneix amb la UFEC / UFEC

Reivindicacions de l’esport català

La reunió també ha servit per posar sobre la taula dues de les grans reivindicacions del sector. D'una banda, la necessitat d'impulsar conjuntament amb el Govern la nova Llei de l'Esport de Catalunya, que substitueixi l'actual marc normatiu després de més de 25 anys de vigència i que respongui als reptes actuals de l’esport català. Aquesta nova legislació ha de reforçar l'associacionisme esportiu amb el paper essencial de federacions i clubs, garantir una major seguretat jurídica i protegir les entitats sense ànim de lucre en la gestió de les instal·lacions esportives.

L’entitat ha reiterat la demanda històrica del sector d'assolir l'1 % del pressupost total de la Generalitat destinat a l'esport abans que finalitzi la legislatura. La UFEC considera imprescindible incrementar la inversió pública per garantir la sostenibilitat del model esportiu català i dotar de més recursos les federacions i els clubs.

Noticias relacionadas

El president de la UFEC, Gerard Esteva, ha agraït la predisposició del president de la Generalitat i del conseller d’Esports a escoltar les necessitats del sector i ha remarcat la voluntat de continuar treballant conjuntament perquè l'esport ocupi el lloc estratègic que li correspon com a motor social, econòmic i de país. "L'esport català necessita continuar avançant amb una mirada compartida, més recursos i un marc jurídic que doni estabilitat i seguretat a federacions, clubs i esportistes”, ha afirmat Esteva.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ‘test Zubiaurre’: la tesis jurídica que apunta a una rebaja millonaria por Julián Álvarez
  2. El futuro de Koundé entra en escena
  3. Pedro Gargantilla, médico, sobre Ilia Topuria: 'Evitar el quinto asalto previno una lesión neurológica mayor o un daño permanente en el aparato visual que habría arruinado su carrera para siempre
  4. José Luis Sánchez, sin rodeos en 'El Chiringuito': 'Julián Álvarez ha caído en una trampa
  5. Así está el cuadro del Mundial 2026 en las eliminatorias: cruces confirmados, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
  6. El Barça se rinde a Cancelo y refuerza su apuesta por el portugués
  7. Barça - Valencia Basket, en directo hoy: resultado de la final del play-off de la Liga Endesa, en vivo
  8. Conociendo a Mateu Alemany, lo de Julián va para largo

El president Salvador Illa es reuneix amb la UFEC per abordar els reptes de l’esport català: nova Llei de l'Esport i més recursos

El president Salvador Illa es reuneix amb la UFEC per abordar els reptes de l’esport català: nova Llei de l'Esport i més recursos

El Pozo - Barça, en directo: cuarto partido de la final de la Primera División de Fútbol Sala, hoy en vivo

El Pozo - Barça, en directo: cuarto partido de la final de la Primera División de Fútbol Sala, hoy en vivo

Los inspectores de Hacienda advierten: bajar impuestos es posible, pero España tendría que gastar menos

Los inspectores de Hacienda advierten: bajar impuestos es posible, pero España tendría que gastar menos

Tennis Català 2x05: Debat sobre Marcel Granollers; tennista professional català

Tennis Català 2x05: Les paraules de la Marina Bassols, jugadora professional de tennis

Tennis Català 2x05: Reportatge de Pickleball al Club Tennis Barà

Tennis Català 2x05: Entrevista al David Sunyer, comentarista i entrenador de tennis

¡Más cambios en el mundial de MotoGP! Moto3 se convertirá en monomarca de Yamaha en 2028

¡Más cambios en el mundial de MotoGP! Moto3 se convertirá en monomarca de Yamaha en 2028