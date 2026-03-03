ESPORT CATALÀ
President Illa: "L'esport català ho té tot per seguir avançant"
El cap de l’Executiu ha encapçalat la recepció als esportistes catalans dels Jocs Olímpics d’Hivern 2026 al Palau de la Generalitat
El president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat del conseller d’Esports, Berni Álvarez, ha encapçalat aquesta tarda la recepció als esportistes catalans dels Jocs Olímpics d’Hivern 2026 al Palau de la Generalitat. Durant l’acte, el cap de l’Executiu ha afirmat que “l’esport català ho té tot per seguir avançant” i s’ha dirigit a l’esportista medalla d’or en esquí de muntanya individual i medalla de bronze en relleus, Oriol Cardona, afegint que “el teu èxit és també l’èxit de tot Catalunya”.
En la seva intervenció, el president Illa ha destacat que “competir en uns Jocs Olímpics ja és un èxit, obtingueu o no medalla. Obtenir una medalla és doble èxit”, i ha felicitat tots els esportistes per “l’exemple que heu donat a tot el món”. El cap del Govern ha posat en valor “l’esforç, el compromís i, sobretot, la confiança en un mateix” que representen, i ha subratllat que “heu demostrat que l’esport català és sinònim de competir amb noblesa, amb respecte i amb capacitat de superació”.
El president Illa també ha ressaltat que la participació catalana als Jocs ha estat “la més alta que hi ha hagut mai en una cita olímpica d’hivern” i ha defensat que “som un Govern que creiem en l’esport com un element fonamental de cohesió, convivència, salut i prosperitat de Catalunya”. “Crec que hem de tenir confiança en el conjunt del país”, ha conclòs, i ha animat els esportistes a “gaudir d’aquest èxit”.
Per la seva part, el conseller Álvarez ha destacat que “el vostre èxit és una empenta per continuar al vostre costat i donant suport a l’alt rendiment català” i ha recordat que “estem molt orgullosos de tots vosaltres i dels resultats que vau obtenir als Jocs, on les dues federacions vau aportar la majoria de representants a la delegació estatal”. “És molt complicat tenir un medallista olímpic i assolir-ho significa molt per a l’esport català”, ha conclòs.
També han participat l’esportista de surf de neu Nora Cornell i l’esportista d’esquí de muntanya individual Maria Costa, així com el president de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH), David Samper; el president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, Jordi Merino; i el seleccionador estatal, Jordi Martín, entre d’altres.
