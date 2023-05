El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, cinquè convidat a les ‘Reflexions Olímpiques Catalanes’

El president del Comitè Olímpic Espanyol ha estat el cinquè convidat a les ‘Reflexions Olímpiques Catalanes’, una trobada organitzada per la UFEC amb les federacions esportives de Catalunya per debatre sobre el futur de l’esport olímpic Alejandro Blanco: “L’esport català té una història meravellosa i un futur encara millor

El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, ha estat el cinquè convidat a les ‘Reflexions Olímpiques Catalanes’, organitzades per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i les federacions esportives catalanes. Després de quatre jornades on s’han presentat a les principals figures del panorama polític barceloní les 50 mesures per potenciar l’esport a Barcelona; ara l’espai s’ha centrat en el debat del futur de l’esport olímpic.

Gerard Esteva, president de la UFEC i encarregat de presentar i dirigir l’acte, ha iniciat la jornada on s’han tractat conceptes i estratègies sobre les noves tendències del moviment olímpic afirmant que “l’esport català pot estar orgullós, ja que som líders tant en la pràctica com en els resultats”.

Per la seva part, Blanco ha començat la seva intervenció destacant el canvi de paradigma que ha viscut l’esport en l’etapa post-COVID, afirmant que “la pandèmia ha canviat la manera de viure de la gent i la importància que donem a la salut i a la pràctica esportiva. Malgrat tot, la salut de l'esport és excel·lent i hem viscut un gran estiu”.

“Hem de tenir molt clar cap a on anem. Cal unir-nos, sumar totes les iniciatives i escoltar a molta gent”, ha assenyalat el president del Comitè Olímpic Espanyol fent èmfasi al full de ruta que tenen marcat.

Els propers Jocs Olímpics d’estiu que es disputaran el 2024 a París ha estat un dels temes tractats en la jornada: “Soc molt optimista amb aquests Jocs. La gent està boja perquè venim dels de Tòquio on va haver-hi moltes restriccions per la COVID-19 que no va permetre accedir a la gent als estadis. A més, els de 2024 els tenim al costat de casa. Estic segur que seran històrics”. Així mateix, ha fet un balanç sobre la possibilitat que es tornin a acollir uns altres JJOO a Espanya, més concretament a Barcelona. “Espanya a nivell esportiu, organitzatiu i per la passió que té la seva gent, no es pot permetre que en la seva història hagi organitzat només uns Jocs Olímpics. A més, els de Barcelona de 1992 van ser històrics i van canviar la vida d'un país”, ha destacat Blanco.

“Gràcies per la feina feta per part de l’esport català. Molts esportistes catalans compten amb molts Jocs Olímpics a l’esquena. Això és gràcies a l’ADN competitiu de tots ells i a la feina feta fins al moment. L’esport català té una història meravellosa i de segur que el futur segur que serà encara millor”, ha reiterat.

Finalment, ha conclòs fent una crida contra el racisme i els darrers esdeveniments que han envoltat aquesta problemàtica: “És un tema molt complicat i perillós. Però també cal condemnar els insults i les males maneres amb les quals es tracten als esportistes. Perquè el món funcioni cal tenir respecte. Tots som iguals i mereixem ser tractats correctament”.

Sobre les ‘Reflexions Olímpiques Catalanes’

Les ‘Reflexions Olímpiques Catalanes’, organitzades per la UFEC i les federacions esportives catalanes, amb el Diari Sport com a media partner, pretén ser un espai de trobades amb personatges rellevants del món polític, social i esportiu a nivell català i internacional, per detallar les necessitats i exigències de les federacions esportives catalanes; tractar totes les inquietuds i temes d’actualitat en l’àmbit esportiu, i treballar per conjuntament construir un ecosistema polític millor.