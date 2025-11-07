EL PREMI DONA I ESPORT CELEBRA SU 18ª EDICIÓN DESTACANDO EL PAPEL TRANSFORMADOR DE LAS MUJERES EN EL DEPORTE

Esta semana ha tenido lugar la entrega del Premi Dona i Esport que, en su 18ª edición, reconoce la figura de las mujeres en el mundo del deporte en diferentes ámbitos. El concejal de Deportes del Ajuntament de Barcelona, David Escudé, ha señalado: “El Premi Dona i Esport es un reflejo del momento de transformación de la sociedad, que poco a poco avanza en la igualdad real y donde las niñas ya pueden mirar hacia el futuro con nuevos referentes femeninos que inspiran a seguir sus sueños en el mundo del deporte”.

Asimismo, el Gràcia Gimnàstic Club ha sido distinguido con el Premio Club Deportivo por su destacada labor en la promoción de la gimnasia artística femenina. Desde su fundación en 2008, el club ha conseguido más de 200 medallas oficiales - 41 de ellas en Campeonatos de España- y cuenta actualmente con 355 licencias femeninas. Además, ha acercado la gimnasia a más de 1.300 niños y niñas a través de programas escolares, convirtiéndose en un referente de inclusión, crecimiento y excelencia deportiva.

CINCO CATEGORÍAS

La nadadora artística Iris Tió ha sido reconocida con el Premio Mujer Deportista, por su brillante trayectoria y por haberse convertido en la primera española campeona del mundo en la modalidad de solo libre. Con tan solo 23 años, Tió se ha consolidado como una de las grandes figuras de la natación artística internacional, sumando dos medallas olímpicas en los JJ.OO. de París 2024 y dos más en el Mundial de Doha.

Iris Tió, Premi Dona Esportista / Miquel Munoz

Por su parte, la periodista Alicia Arévalo ha recibido el Premio de Comunicación por su papel pionero en el periodismo deportivo y por ser una de las voces más reconocidas del futbol femenino. A lo largo de su carrera, la periodista de RTVE ha narrado competiciones de máxima relevancia como la Supercopa de España, la Copa de la Reina y los Juegos Olímpicos de París 2024. Con su profesionalidad, pasión y compromiso, Arévalo ha contribuido a transformar la narrativa deportiva y abrir camino a nuevas generaciones de comunicadoras.

En la categoría de Mujer Directiva Deportiva, el galardón ha sido para Carlota Planas, fundadora de Unik Sports, la primera agencia de representación deportiva dirigida por una mujer en España. Bajo su liderazgo, la agencia representa a más de cien deportistas de quince disciplinas diferentes. Planas ha sido reconocida por la revista Forbes como una de las 30 jóvenes más brillantes de Europa.

Finalmente, el premio Mireia Tapiador a la Promoción del Deporte ha sido para Natàlia Via-Dufresne, doble medallista olímpica y figura esencial para visibilizar la vela deportiva femenina. Con más de quince años dedicados a impulsar la participación de mujeres en este deporte, actualmente lidera un equipo estatal formado íntegramente por mujeres y ha desempeñado un papel clave en la organización de la Copa América.

Nuevo diseño del galardón

Los galardones de esta edición han sido creados por dos exestudiantes del IED Barcelona (Stella Rosa Ferrazzo y Mina Barchi), bajo el concepto órbita propia y simbolizando el camino de crecimiento y unión de las mujeres en el deporte.