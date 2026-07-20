Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celebración España CibelesDónde ver celebración EspañaHorario celebración EspañaMensaje MessiQuién canta celebración EspañaSanciones ArgentinaPadres CubarsíPromesas jugadores EspañaLuis de la FuenteFerran TorresPalmarés MundialesCamiseta dos estrellas EspañaClasificación Tour de FranciaEtapa 16 Tour de FranciaLeo MessiMaldiniLamine Yamal RocafondaHermano LaminePlayStationPS6Outdoor
instagramlinkedin

UFEC

Pozuelo-Guimet i Burdeos-Florensa regnen en el Super Gran Slam del Golf

Pozuelo-Guimet i Burdeos-Florensa regnen en el Super Gran Slam del Golf

Pozuelo-Guimet i Burdeos-Florensa regnen en el Super Gran Slam del Golf / UFEC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

Pablo Burdeos i Joaquim Florensa, en categoria masculina, i Ainara Pozuelo i Eugènia Guimet, en femenina, s’han proclamat campions del tercer Super Gran Slam de la temporada 2026, disputat a les instal·lacions del Golf Costa Daurada Tarragona Sports Center. La competició, corresponent al Circuit Absolut Audilegem, ha reunit un total de 85 parelles.

En Primera masculina, Burdeos i Florensa s’han endut el títol després de la retirada, en el tercer set de la final, de Marc Monné i Ferran Bueno. En Primera femenina, Pozuelo i Guimet han superat Ares Llobera i Maite Cano per un doble 7-6 en una final molt disputada. Les campiones han destacat les bones sensacions viscudes durant el torneig i la igualtat del partit decisiu, mentre que la tarragonina Ainara Pozuelo ha estat distingida com a MVP Audilegem de la final femenina. A Tercera masculina, Albert Palet i Rubén Pilo s’han imposat a Biel Figuerola i Denis Mendoza per 6-2 i 6-1.

Noticias relacionadas

La cerimònia de lliurament de trofeus ha comptat amb la presència de Meritxell Ibañez, directora esportiva de la Federació Catalana de Pàdel; Pere Rodríguez, vocal de pàdel de la FCP a Tarragona; Xavi Pueyo, director de les seccions de pàdel, tennis i DiR del Golf Costa Daurada Tarragona Sports Center, i Ramón Torra, delegat de la FCP a Tarragona. Durant l’acte, la Federació Catalana de Pàdel també ha reconegut el Golf Costa Daurada Tarragona Sports Center amb una placa per la professionalitat i l’hospitalitat demostrades en l’organització del Super Gran Slam.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL