UFEC
Pozuelo-Guimet i Burdeos-Florensa regnen en el Super Gran Slam del Golf
Pablo Burdeos i Joaquim Florensa, en categoria masculina, i Ainara Pozuelo i Eugènia Guimet, en femenina, s’han proclamat campions del tercer Super Gran Slam de la temporada 2026, disputat a les instal·lacions del Golf Costa Daurada Tarragona Sports Center. La competició, corresponent al Circuit Absolut Audilegem, ha reunit un total de 85 parelles.
En Primera masculina, Burdeos i Florensa s’han endut el títol després de la retirada, en el tercer set de la final, de Marc Monné i Ferran Bueno. En Primera femenina, Pozuelo i Guimet han superat Ares Llobera i Maite Cano per un doble 7-6 en una final molt disputada. Les campiones han destacat les bones sensacions viscudes durant el torneig i la igualtat del partit decisiu, mentre que la tarragonina Ainara Pozuelo ha estat distingida com a MVP Audilegem de la final femenina. A Tercera masculina, Albert Palet i Rubén Pilo s’han imposat a Biel Figuerola i Denis Mendoza per 6-2 i 6-1.
La cerimònia de lliurament de trofeus ha comptat amb la presència de Meritxell Ibañez, directora esportiva de la Federació Catalana de Pàdel; Pere Rodríguez, vocal de pàdel de la FCP a Tarragona; Xavi Pueyo, director de les seccions de pàdel, tennis i DiR del Golf Costa Daurada Tarragona Sports Center, i Ramón Torra, delegat de la FCP a Tarragona. Durant l’acte, la Federació Catalana de Pàdel també ha reconegut el Golf Costa Daurada Tarragona Sports Center amb una placa per la professionalitat i l’hospitalitat demostrades en l’organització del Super Gran Slam.
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