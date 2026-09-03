POWERCHAIR FOOTBALL
El Powerchair Football arriba a Barcelona dins la VI Setmana Catalana de l'Esport
La VI Setmana Catalana de l'Esport continua el seu desplegament territorial aquest cap de setmana a Barcelona.
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Durant el dissabte 5 i el diumenge 6 de setembre, el Complex Esportiu Municipal La Mar Bella serà la seu oficial del Torneig Internacional Ciutat de Barcelona de Powerchair Football, una competició d'alt nivell impulsada per la Federació Catalana de Paralítics Cerebrals.
Per participar-hi, el públic pot reservar les entrades a la web setmanacatalanaesport.cat, i donar suport a les seleccions catalanes als recintes esportius.
Organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb el suport del Departament d'Esports de la Generalitat, la SCE projecta l'esport català internacionalment. Aquesta sisena edició reuneix quatre mil esportistes de trenta-cinc federacions en cent vint jornades de competició.
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