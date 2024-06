El postgrau de lideratge femení 'WESE' tanca una nova edició amb la seva graduació

Punt final a la quarta edició del WESE (WomenExecutiveSportsEducation), el primer postgrau presencial de lideratge esportiu femení que aconsegueix apoderar la lideressa. La seu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha estat l'escenari de l'acte de graduació on totes les WESE's han rebut el diploma que acredita la seva estança dins aquest postgrau organitzat per la UFEC i la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física.

“El WESE, després de finalitzar la seva quarta edició, demostra que és un projecte ja consolidat. Des de la UFEC seguim apostant per una eina per a les dones directives del món de l’esport, per a liderar-les però sobretot per generar xarxa. Una xarxa que ja compta amb una cinquantena de graduades. Per tant, l’objectiu de visibilitzar i reconèixer el paper que les dones estan fent en el món de l’esport estan sent més que assolit”, ha afirmat Isabel Pérez, secretaria general de la UFEC.

Mònica Utrera, directora del WESE, ha assegurat que “la valoració és excel·lent. Un 10 tant pel que fa a les estudiants com a les professores. Cada any optimitzem més els recursos i oferim millors recursos per a les participants”. “Amb el WESE busquem que les participants s’emportin eines per poder liderar i gestionar persones. És un programa amb habilitats directives i amb perspectiva de gènere”.

Alguns dels objectius d'aquest 2024 han estat desenvolupar el lideratge personal i augmentar l’apoderament directiu de les professionals de l’esport; obtenir eines, tècniques i habilitats d'implementació immediata per la tasca directiva; configurar solucions pròpies establint un pla d’acció personalitzat de la participant; crear estratègies de lideratge sobre la base de l'augment del nivell competencial directiu: i augmentar la visibilitat i millorar la marca personal directiva de la participant.

Presentada l’Escola Superior d'Innovació de l'Esport

En la seva constant aposta per la formació i l’educació, la UFEC ha presentat també l'Escola Superior d'Innovació de l'Esport (ESIDE), l'entitat paraigua que integra l'activitat formativa de la Unió de Federacions. Es tracta d’una iniciativa per donar servei d’ensenyaments esportius a les federacions, professionals i entitats esportives a través de postgraus, cursos, càpsules de formació i l'impuls a la investigació. Properament, es donarà a conèixer tota la informació acadèmica i les dates d’inici d’inscripcions.

“Hem presentat una eina de la Unió de Federacions per al conjunt del teixit esportiu català que vol donar cobertura a tota la trajectòria de formació que la UFEC i les seves entitats associades fa anys que desenvolupen de manera excel·lent. Fem un pas més per apostar per la formació de qualitat, adaptable i exigent que requereix el sector”, ha afirmat Sònia Güell, responsable de formació de la UFEC.