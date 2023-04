Pluja de medalles catalanes al Campionat d’Espanya Autonòmic

La llarga distància en la categoria elit va brillar Ona Ràfols (CAT-O), que va aconseguir la segona posició Or les categories cadet, junior, veterà B i Veterà C amb els equips 1 de Catalunya; Plata a cadet (equip 2) i veterà A i bronze a junior (equip 2) i Veterà C (equip 2)

Primera part del Campionat d’Espanya d’Orientació (llarga distància i relleus mixtes) superada amb èxit rotund per Catalunya i els seus orientadors i orientadores. La província de Soria va acollir una nova edició del CEO amb uns terrenys espectaculars i un ambient immillorable amb 1.500 participants. Catalunya va ser la gran triomfadora d’aquest campionat amb el triomf per comunitats i va omplir els podis de color groc amb les 21 medalles a la llarga distància i les 9 dels equips dels relleus mixtes.

La llarga distància, en la categoria elit va brillar Ona Ràfols (CAT-O) que va aconseguir la segona posició i Pau Llorens (CAT-O) la tercera, així com Anna Serrallonga (GOXtreme) en 5à posició. A la resta de categories, van quedar campions d’Espanya: Maria Gumà F16 (CAT-O), Cesc Amat M16 (CAT-O), Guinedell Faja F18E (CAT-O), Bernat Selva M18E (UEVic), Mònica Aguilera F45 (CAT-O), Anna Amigó F50 (CAT-O), Joan Borràs M50 (Montsant) i Mireia Martínez F55 (CAT-O).

Subcampionats d’Espanya per a Roger Puig U10 (CAT-O), Aleix Puig M12 (CAT-O), Arlet Sales F16 (UEVic), Joan Méndez M16 (CAT-O), Marta Bruns F35A (CAT-O) i Montse Buscart F45 (CAT-O). I medalla de bronze per a Jana Rifa F16 (UEVic), Lola Gabarró F18E (CAT-O), Maria Belloso F20 (CAT-O), Annabel Valledor F35A (CAT-O) i Carme Cristòfol F70 (CAT-O). Tercera posició també per a Alexandra Svarcova a 35B (CAT-O) i Rose Kowalski segona a F40 (CAT-O).

Pel que fa a la competició de relleus, l’equip 1 de Catalunya format per Ona Ràfols, Anna Serrallonga, Marc Serrallonga i Quim Vich van obtenir la medalla de plata. Or les categories cadet, junior, veterà B i Veterà C amb els equips 1 de Catalunya; Plata a cadet (equip 2) i veterà A i bronze a junior (equip 2) i Veterà C (equip 2).